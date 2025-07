"Eu sou treinador há 18 anos, eu sei que o futebol é resultado", admite técnico do Juventude sobre pressão por melhor desempenho

Tencati conseguiu apenas uma vitória após seis jogos no comando do Ju. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude de Claudio Tencati ainda não conseguiu demonstrar um desempenho melhor em relação ao time que era treinado por Fábio Mathias. Pelo menos é o que mostram os números dos dois técnicos que comandaram o Verdão até aqui no Brasileirão 2025.

Após seis jogos no comando alviverde, Tencati conseguiu apenas uma vitória, diante do lanterna Sport, na retomada de jogos na competição, após um longo período de intertemporada. No mais são quatro derrotas e um empate. Aproveitamento do técnico de 22,2%.

Já Fábio Matias dirigiu o Verdão em oito rodadas do Brasileirão 2025, com duas vitórias, um empate e cinco derrotas. Aproveitamento de 29,1%.

— Isso não é só da gestão minha, ou do treinador anterior, ou mesmo do ano passado, dentro de gestão de até três treinadores que estiveram aqui. Os resultados foram acontecer fora só na reta final da competição. Lembro a vitória contra o Atlético-MG fora, foi providencial, contra o São Paulo fora, providencial, seis pontos que jogaram o Juventude para cima. Esperávamos o equilíbrio em casa, das vitórias, então é o que a gente imaginava para um jogo igual hoje (quinta-feira) — admitiu Tencati.

Ambos aproveitamentos deixariam o Juventude no Z4 na tabela, uma vez que o Vasco, o 16º colocado, tem no momento 33%.

A pressão sobre o Alviverde aumenta sobretudo após a derrota para o São Paulo, na noite desta quinta-feira (24), sendo que as duas rodadas seguintes reservam dois confrontos difíceis fora de casa diante de Bahia e Santos. Seja com Matias ou com Tencati, o Verdão não somou pontos em seis partidas disputadas longe do Alfredo Jaconi pela Série A.

— Eu sou treinador há 18 anos, eu sei que o futebol é resultado, e é um processo seguido. Essa questão da pressão, para mim, a pressão é o cara que tem que levantar às seis da manhã, trabalhar o dia inteiro, tem três, quatro filhos em casa, ele paga aluguel, não tem um plano de saúde, o cara vive de três mil reais por mês, essa é a pressão. Nós aqui somos privilegiados, então eu estou adaptado a isso, suporto isso. Agora a única coisa que eu vou dizer para os atletas é que eles têm que mudar esse comportamento mental — revelou o treinador alviverde.