"Estamos competindo mais e duelando mais", diz técnico do Juventude após vitória contra o Sport

Técnico Claudio Tencati conseguiu a primeira vitória em quatro jogos no comando do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Foram oito rodadas de jejum. 93 dias sem vitória. Porém, o Juventude conseguiu voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (14). Jogando no Estádio Alfredo Jaconi, os comandados do técnico Claudio Tencati venceram o Sport, por 2 a 0, com dois gols de Gilberto. Essa foi a primeira vitória do treinador no Ju.

— Esse período (intertemporada) foi importante pra gente ajustar. Primeiro a questão emocional. Havia uma sequência de negatividade, até mesmo sobre o nosso comando. A gente tinha uma expectativa diferente, ela não ocorreu no primeiro momento. Então, cria-se o impacto negativo, é óbvio, e a gente tinha que quebrar essa linha da negatividade — comentou o treinador, que destacou a evolução da equipe:

— Estamos competindo mais e duelando mais. A circulação de bola melhorou, nós estamos tendo uma posse melhor, um jogo apoiado melhor. Dá pra melhor ainda? Dá pra melhor ainda, dá pra evoluir mais ainda. Então, a gente ajustar esse tempo entre um jogo apoiado e um jogo vertical, Começamos a alongar muito e parar com a circulação. Foi onde que o Sport cresceu, nos jogou pra baixo um pouco. A gente recuperava e queria o contra-ataque. Aí que tem que entrar um pouco mais, né, da quebra de ritmo, que eu digo. Pisa, começa, circula, troca corredor, envolve o adversário, joga um pouco mais no campo do adversário. Foi isso que a gente procurou fazer nessa reta final do jogo agora e fizemos bem.

Esse foi o quarto jogo sob o comando do técnico Claudio Tencati. Ele estreou no empate diante do Fluminense, depois teve derrotas para Bragantino e Grêmio. A vitória eleva o fator confiança do elenco, que teve mudanças na escalação e chegada de reforços.

— A pressão que a gente tinha por vencer. A necessidade de vencer. A atmosfera que se criou. Mais uma coisa que eles (jogadores) trouxeram que é importante pra nós. E a equipe converteu pra isso. Que é uma energia positiva. Foco naquilo que deve ser feito. Que é buscar o resultado. Concentrado nas nossas ações. Então isso é importante. Porque reforça a estrutura da equipe. Desses jogadores que chegaram. Então, a gente tem jogadores agora para competir — finalizou Tencati.