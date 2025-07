"Esse jogo teria que ser erro zero", lamenta lateral do Juventude após nova goleada

— A gente sabia que jogar aqui era muito difícil. O Cruzeiro está jogando muito bem. Nós sabíamos que esse jogo teria que ser erro zero. No começo do jogo, começamos a dificultar as ações do Cruzeiro e tomamos um gol no final do primeiro tempo. No segundo tempo, tomamos um gol muito cedo. Aí obriga a sair pra buscar, e tomamos — explicou.