Esportivo empata em casa e os oito classificados aos mata-matas da Divisão de Acesso estão definidos

Dois serranos seguem na disputa pela vaga à elite do Gauchão. O Veranópolis enfrenta o Inter SM na última rodada em busca da vice-liderança em um confronto direto com o alvirrubro, segundo colocado, no Estádio Antônio David Farina. Já o Gramadense também busca ficar atrás do Aimoré. A equipe da Serra joga no Estádio do Vale contra o Novo Hamburgo, que também quer melhorar sua posição dentro do G-8.