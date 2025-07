Esportivo anuncia zagueiro experiente para a sequência da Divisão de Acesso

O Esportivo vem de duas derrotas seguidas na Divisão de Acesso e ocupa a 11ª colocação com apenas sete pontos. Em busca da recuperação, o time alviazul segue em busca de reforços para a sequência do campeonato.

Quem chegou nesta semana foi o zagueiro Rafael Goiano, de 35 anos . O defensor estava no Goiânia-GO, onde atuou em cinco oportunidades, e iniciou a temporada no São Luiz, onde disputou o Gauchão. Ele ainda teve passagens por diversos clubes gaúchos, incluindo Avenida, Caxias, São José e Inter-SM.

O Esportivo volta a campo no próximo domingo (6), às 15h, na Montanha dos Vinhedos, contra o Glória de Vacaria. Na última rodada, o time do técnico Márcio Nunes perdeu por 2 a 1 para o Passo Fundo, fora de casa. Já o Glória ficou no 0 a 0 com o Real, jogando no Altos da Glória.