Em rodada de empates, Gramadense confirma vaga nas quartas de final da Divisão de Acesso

Time do técnico Carlos Moraes é o segundo time garantido na segunda fase. Ulisses Castro / Agencia RBS

A noite de quarta-feira (16) teve seis partidas pela 12ª rodada da Divisão de Acesso. Foram cinco empates, três envolvendo times serranos, e só uma vitória, do Novo Hamburgo diante do Esportivo.

Os resultados garantiram o Gramadense de forma matemática nas quartas de final. É o segundo time garantido na próxima fase. O Aimoré é o outro confirmado.

O Veranópolis, que segue em terceiro, está muito perto de carimbar sua vaga. Já o empate do Brasil-Far deixou a equipe de Farroupilha mais longe da zona de classificação.

Santa Cruz 1x1 Gramadense

Em Santa Cruz do Sul, no Estádio dos Plátanos, o Gramadense ampliou para nove jogos a sua sequência sem derrotas. O time de Carlos Moraes saiu atrás, mas buscou o empate com o Santa Cruz e ficou no 1 a 1. O resultado mantém o Trem Bala na vice-liderança, agora com 23 pontos, e confirmou matematicamente o time na próxima etapa.

O Santa Cruz abriu o placar aos 17 minutos da segunda etapa. Após cobrança de escanteio e cabeceio defendido por André Lucas, Richard empurrou para as redes no rebote. O Gramadense não se intimidou e criou uma série de chances até chegar ao empate. Aos 31, depois de lançamento longo, Wesley Pacheco dominou na entrada da área e finalizou bonito, sem chances para o goleiro: 1 a 1.

Na próxima rodada, o Gramadense recebe o Veranópolis, domingo (20), às 15h, na Vila Olímpica.

Veranópolis 0x0 Bagé

No Antônio David Farina, o VEC foi melhor em campo, pressionou, mas não saiu do 0 a 0 com o Bagé, no duelo pela 12ª rodada.

O resultado pôs fim a uma sequência de cinco vitórias consecutivas da equipe da Serra. Por outro lado, o Veranópolis agora está invicto há sete partidas. O time do técnico Gelson Conte segue na terceira colocação com 22 pontos. Com um empate nas três rodadas finais, também avançará.

Na próxima rodada, o VEC encara o Gramadense, fora de casa, domingo (20), às 15h, na Vila Olímpica.

Brasil-Far 1x1 Inter-SM

Ainda sonhando com a classificação à próxima fase, o Brasil de Farroupilha voltou a tropeçar no Estádio das Castanheiras. Com o apoio do torcedor, o time rubro-verde chegou a abrir o placar, mas cedeu o empate ao Inter-SM e ficou no 1 a 1.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo meia Maurício, aos oito minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta na meia direita, o camisa 10 cobrou em direção ao gol e a bola acabou passando por toda a defesa e parando nas redes: 1 a 0 Brasil-Far.

O empate saiu aos 32. Em um erro defensivo, Júlio aproveitou rebote na área e finalizou forte para fazer o 1 a 1.

O Brasil chega aos 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e seis derrotas, e ocupa a nona colocação. A distância para o G-8 aumentou para cinco pontos, restando três rodadas.

Na próxima rodada, o Brasil-Far viaja para o enfrentar o Bagé, domingo (20), às 15h, na Pedra Moura.

Novo Hamburgo 2x1 Esportivo

No Estádio do Vale, o Esportivo sofreu a sua nona derrota em 12 partidas na Divisão de Acesso. A equipe de Márcio Nunes perdeu para o Novo Hamburgo por 2 a 1, com dois gols do centroavante Batista. Janderson descontou.

Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, Daniel cometeu pênalti em Clayton. Batista cobrou e converteu. Já na segunda etapa, aos 17, Zé Andrade finalizou, o goleiro do Tivo bateu roupa e Batista só empurrou pras redes. Janderson, em cobrança de falta no último lance do jogo, descontou: 2 a 1.

O time de Bento Gonçalves segue na 13ª colocação, com sete pontos, e ainda corre risco de rebaixamento. O Alviazul folga na rodada do final de semana.

Classificação após 12 rodadas

1º) Aimoré, 27

2º) Gramadense, 23

3º) Veranópolis, 22

4º) Inter-SM, 20

5º) Passo Fundo, 20

6º) Bagé, 19

7º) Lajeadense, 19

8º) Novo Hamburgo, 18

9º) Brasil-Far, 13

10º) Santa Cruz, 11

11º) Glória, 9

12º) União-FW, 9

13º) Esportivo, 7

14º) Gaúcho, 5

15º) Real, 2