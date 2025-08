Em nova goleada fora de casa, Juventude perde para o Bahia em Salvador

Lucas Fernandes (C) estreou com a camisa alviverde. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude continua sem conseguir pontuar fora de casa no Brasileirão 2025. Neste domingo (27), em Salvador, a equipe do técnico Claudio Tencati até criou mais oportunidades em relação aos jogos anteriores, mas voltou a apresentar muitos erros defensivos e caiu diante do Bahia por 3 a 0. O volante Jean Lucas, duas vezes, e o atacante Lucho Rodríguez marcaram os gols do jogo na Arena Fonte Nova.

O resultado, combinado com a vitória do Fortaleza, no sábado, empurrou o Ju para a 19ª colocação, com 11 pontos. Na próxima partida, o Verdão encara o Santos, novamente fora de casa, na segunda-feira, dia 4 de agosto, às 20h.

O jogo em Salvador começou com duas grandes chances, uma para cada equipe. A primeira foi dos baianos, logo aos dois minutos. Após um cruzamento na área do Juventude, Erick Pulga ficou com a sobra e obrigou o goleiro Gustavo a fazer boa defesa.

A resposta alviverde veio aos nove, quando o atacante Taliari aproveitou a falha da defesa, avançou sozinho e chegou a ficar cara a cara com o goleiro Ronaldo, mas, ao tentar o chute, a bola desviou no zagueiro David Duarte e bateu no travessão.

Aos poucos, o Bahia foi impondo a superioridade em casa e o Juventude foi se fechando na defensa. Aos 16 e 20 minutos, o time de Salvador arriscou dois chutes de fora da área, com Jean Lucas e David Duarte, sem sucesso.

A insistência baiana deu resultado aos 26 da etapa inicial. Everton Ribeiro encontrou Ademir no corredor direito, que em grande jogada, entortou Natã e acionou o meia Jean Lucas na área. O volante só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede: 1 a 0 para o time da casa.

Com a tranquilidade do placar, o Bahia passou a administrar o primeiro tempo até o intervalo.

SEM MUDANÇAS

Na volta para a segunda etapa, o Bahia voltou assustando a defesa alviverde. Aos dois minutos, Santiago Arias arriscou de longe e Gustavo fez grande defesa. A resposta do Ju veio com Lucas Fernandes. O estreante da noite tabelou com Veron e finalizou rente à trave de Ronaldo.

A equipe alviverde tinha dificuldades para encaixar a marcação, especialmente do lado esquerdo da sua defesa. Everton Ribeiro avançou livre pelo meio-campo, nas costas dos volantes do Papo e arriscou o chute de longe, por cima do gol.

Aos 12 minutos, não teve jeito. O Bahia trocou passes como quis na frente da área até a finalização de Everton Ribeiro, que bateu no braço de Wilker Ángel. O árbitro nem precisou marcar o pênalti, porque o rebote sobrou para Jean Lucas finalizar forte, sem chances para Gustavo: 2 a 0.

A partir daí, o Bahia aumentou o controle da partida e o Juventude, mais uma vez, baixou sua produção. Em busca de uma reação, Tencati promoveu três mudanças, com as entradas de Mandaca, Ênio e Babi nas vagas de Natã, Gabriel Veron e Taliari.

Aos 20, o Bahia chegou de novo. Luciano Juba cruzou para Ademir finalizar de cabeça sobre a meta. Já com Batalla na vaga de Lucas Fernandes, o time alviverde continuou sem conseguir levar perigo ao goleiro Ronaldo. Para piorar, aos 31 minutos, Ademir recebeu lançamento longo e foi derrubado por Hudson na entrada da área. O volante foi expulso direto e deixou o time alviverde com um a menos.

Na reta final da partida, o objetivo do Juventude passou a ser evitar uma nova goleada como visitante. Aos 42, Kayky fez grande jogada individual e finalizou para grande defesa de Gustavo. No rebote, Acevedo tentou e parou novamente no goleiro, que evitou o terceiro gol.

Só que, aos 47, saiu o terceiro. Em uma troca de passes rápida, Kayky serviu Lucho Rodríguez, que entrou na frente de Gustavo e só tirou do goleiro para ampliar o placar e fechar a conta na Arena Fonte Nova: 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 16ª rodada

Bahia 3x0 Juventude

Arena Fonte Nova

BAHIA

Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo, 21/2º), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 35/2º); Ademir (Kayky, 35/2º), William José (Lucho, 21/2º) e Erick Pulga (Michel Araújo, 35/2º). Técnico: Rogério Ceni.

JUVENTUDE

Gustavo; Abner, Wilker Ángel e Natã (Mandaca, 18/2º); Reginaldo (Ewerton, 35/2º), Hudson, Jadson, Lucas Fernandes (Batalla, 25/2º) e Marcelo Hermes; Veron (Ênio, 18/2º) e Taliari (Babi, 18/2º). Técnico: Claudio Tencati.