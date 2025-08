Em meio à possibilidade de mudanças no comando técnico, voo do Juventude não consegue pousar no Rio Grande do Sul

Técnico Claudio Tencati não tem continuidade garantida no Verdão. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O voo que conduzia a delegação do Juventude de Salvador ao Rio Grande do Sul teve que retornar a Curitiba para abastecer. Com as condições climáticas e a possibilidade de um ciclone extratropical atingir Porto Alegre, tanto o aeroporto da Capital, como o Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, fecharam.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, que acompanha a delegação, após abastecer a aeronave, por volta das 15h, o voo seguiu para o Aeroporto de Congonhas e de lá o clube traçou um novo plano para retornar a Caxias do Sul. A delegação dorme na capital paulista e retorna para a Serra nesta terça-feira (28).

Já é a segunda vez consecutiva que o Juventude teve problemas no voo de volta após uma partida pelo Brasileirão. Depois da derrota para o Cruzeiro, com o aeroporto de Porto Alegre fechado, o voo pousou em Florianópolis e o retorno a Caxias do Sul veio através de uma viagem de ônibus.