Em Flores da Cunha, Juventude goleia o América-MG no Brasileiro Sub-17

Pela 11ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude goleou o América-MG por 6 a 0. O resultado foi conquistado na tarde desta quarta-feira (23), no Estádio Homero Soldatelli. Felipinho, João Scatolin, Lucas Telles, Pedro Souza, Nicholas Begliardi e Pedro Branco marcaram os gols alviverdes.

Com o resultado, o time do técnico Márcio Ebert entra no G-8, na 8ª colocação na tabela, com 18 pontos. São cinco vitórias e três empates em 11 jogos.