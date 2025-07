Em busca dos primeiros pontos fora de casa, Juventude encara o líder Cruzeiro em Belo Horizonte

Gilberto voltou a marcar gols pelo Ju e acredita que time pode fazer frente à Raposa no Mineirão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude chega confiante a Belo Horizonte para enfrentar o atual líder do Brasileirão, o Cruzeiro, neste domingo (20), a partir das 16h no Mineirão. Há uma semana a sensação poderia ser outra. Mas a vitória sobre o Sport devolveu as energias positivas de que o time precisava.

A confiança voltou também nos pés do centroavante Gilberto. Foram dele os dois gols do Alviverde sobre os pernambucanos.

— A confiança se adquire no trabalho, no que você faz na semana. A gente treina forte, se dedica ao máximo, sempre respeitando o que o Tencati pede. Eu acho que é claro, o Cruzeiro hoje é uma das principais equipes do Brasil, mas temos que ir com o espírito e a vontade de vencer, sempre — admitiu o camisa 9.

Assim como outras peças da equipe, como Caíque, Abner, Mandaca, Jadson e Taliari, Gilberto também teve possibilidade de deixar o Juventude. Mas ele queria mostrar a todos que sua história pelo Alfredo Jaconi ainda tem linhas a serem preenchidas.

— Teve sim umas sondagens, o mercado ele se movimenta, inclusive tem outros jogadores que também estão tendo sondados. Um grupo qualificado ele sempre vai ter, só que eu estou bem adaptado, minha filha nasceu agora aqui na Serra, uma gauchinha. O melhor para minha família, às vezes, o jogador pode pensar no momento o futebol, mas o momento da minha família hoje é continuar na Serra — revelou Gilberto.

Após marcar seus dois primeiros gols no Brasileirão 2025, com quatro na atual temporada, o camisa 9 preferiu não traçar uma meta de quantos marcará até o fim de 2025 com a camisa alviverde.

— São coisas que eu penso diferente de algumas pessoas, muita gente que coloca a meta, tem que atingir, e aí às vezes tem uma frustração por não conseguir. Temos que fazer o trabalho pensando na equipe num todo. Claro que fazer gol é o que eu sei fazer e que provavelmente quando eu fizer vou ajudar o time, mas tem a marcação, tem que estar juntinho, tem as questões técnicas, táticas, físicas e até às vezes mental um pouco, porque o futebol é muito mental, então por esse motivo eu creio que muitas vezes a gente tem que pensar em algo a mais — finalizou Gilberto.

Desafio de pontuar fora

O duelo contra o Cruzeiro será válido pela 15ª rodada da competição, mas será o 13º jogo da equipe alviverde, uma vez que os confrontos diante de Palmeiras e Vasco foram adiados.

Na zona de rebaixamento, em 18º lugar da tabela com 11 pontos, o Juventude inicia a rodada a dois pontos do São Paulo, o 16º colocado. O jogo no Mineirão é fundamental, principalmente para quem ainda não sabe o que é pontuar fora de casa na competição. Todos os 11 pontos do Ju na Série A deste ano foram alcançados dentro do Alfredo Jaconi (com três vitórias e dois empates, em sete partidas disputadas.

Mas longe de Caxias do Sul, a equipe perdeu os cinco duelos diante de Botafogo, Flamengo, Inter, Fortaleza e Bragantino.

Uma vitória em Belo Horizonte neste fim de semana não apenas acaba com o tabu fora de casa, como de quebra deve tirar o time do Z4, aumentando consideravelmente a confiança do elenco para o restante do Brasileirão.