Em busca de equilíbrio dentro e fora de campo, Juventude desafia o Bahia em Salvador

Claudio Tencati repaasa instruções a zagueiro Wilker durante um dos jogos da equipe no Brasileirão 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Nem a força do Alfredo Jaconi, onde o time somou todos os 11 pontos que tem até aqui no Brasileirão 2025, foi capaz de fazer com que o Juventude conseguisse um bom resultado diante do São Paulo. Após a derrota, o elenco vive agora um velho e urgente desafio: pontuar fora de casa.

O Verdão parte para dois compromissos longe de sua casa diante de Bahia e Santos, respectivamente. O primeiro deles está marcado para este domingo, às 18h30min, na Arena Fonte Nova.

— Agora a gente tem que ajustar essa questão da lucidez, do equilíbrio, e isso que vamos buscar com os atletas. É uma coisa que eu tenho batido, tenho falado, mas a gente vai ter que intensificar. Estamos trabalhando para ter um fluxo de bola, uma circulação melhor. Então, gera essa confiança, joga, e aí fica sempre aquele detalhe, porque quando você está na zona de rebaixamento, eu não posso errar. Se eu errar, se eu tomar o gol, a culpa vai ser minha — comentou o técnico Claudio Tencati sobre o momento psicológico da equipe.

Trabalhar mudança de esquema e de peças jogo a jogo já não é o primordial. A questão anímica em manter o grupo alviverde focado é o dilema com o qual convive o treinador.

— É isso que vai ter que ser equilibrado no psicológico, e nós vamos ter que assumir o jogo, eu com eles, eles comigo. Só quem pode fazer isso são os atletas com a comissão técnica, para poder dar um ponto de partida, como fizemos contra o Sport, e essa é a ideia — completou Tencati.

O Ju estacionou no 18º lugar da tabela, com 11 pontos e só sairá desta incômoda situação da tabela nos próximos dias se pontuar nos dois jogos fora de casa. Algo que não conseguiu fazer em seis partidas disputadas longe de Caxias do Sul até o momento.

— Quando as coisas não acontecem, o lado psicológico afeta um pouco a gente. Vimemos um momento turbulento, difícil, assim como no ano passado também passamos. E saímos dois jogos fora pra buscar vitórias e fomos vencedores. Então, temos que acreditar enquanto tivermos chances — relembrou o atacante Gabriel Taliari sobre as vitórias diante de Atlético-MG e São Paulo, na reta final do Brasileirão 2024.

Tabu

Em solo baiano, neste sábado (24), na véspera do duelo com o Bahia, Claudio Tencati irá definir a equipe. E mais do que isso, tentar mostrar ao grupo alviverde que eles mesmos já provaram nesta competição que são capazes de reagir.

— Está no mental, ficou claro diante do Cruzeiro, até os 38 minutos um jogo equilibrado, a gente toma um gol, e depois se desequilibra, e toma mais três. O desafio nosso contra o Sport era grande, mas o mental estava bom, a energia estava boa, e isso que a gente tem que retomar de novo. Às vezes, o ambiente cria muito rápido a negatividade, temos que quebrar isso — finalizou Tencati.

E como se já não fossem muitos os obstáculos para o Verdão encarar, ainda há um tabu a ser quebrado. O Bahia nunca perdeu para o Juventude em Salvador. Desde o primeiro duelo, em 1997, seja por Brasileirão, Copa do Brasil ou Série B, foram disputados sete jogos, com quatro vitórias dos baianos e três empates.