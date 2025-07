"É algo que incomoda", afirma zagueiro do Caxias sobre alto número de gols sofridos na Série C

O Grená terá um grande teste pela frente no próximo final de semana, quando enfrentará a Ponte Preta, melhor visitante da Série C com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Já o Caxias é o melhor mandante com 100% de aproveitamento. O jogo será no , domingo (27), às 16h30min, no Centenário. Ajustar a defesa é um dos pontos que o técnico Júnior Rocha terá de missão antes dos quadrangulares do acesso.