Dois jogadores voltam aos treinos no Caxias e viram alternativas para o técnico Júnior Rocha

Técnico Júnior Rocha ganha alternativas para a 11ª rodada da Série C. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias realizou treinamento na manhã terça-feira (1º), no CT Baixada Rubra. O técnico Júnior Rocha contou com a volta dos atacantes Calyson e Welder, recuperados de lesão. Os dois jogadores foram desfalques da equipe grená nas últimas partidas.

— A partir dessa semana, ficam à disposição do treinador. O Júnior Rocha que vai analisar o que ele quer fazer com os jogadores. Eles estavam fora do banco de reservas, não tiveram condições de jogar nem de ficar no banco contra o Ituano. Então, agora é mais uma dor de cabeça para o Júnior. Mas são dois reforços de peso que ele tem para a próxima partida — comentou o vice-presidente de futebol José Caetano Setti.

Além disso, o Caxias conta com a volta do goleiro Thiago Coelho, que cumpriu suspensão diante do Ituano. Ele deve retomar a titularidade na vaga de Victor Golas. Por outro lado, o volante Vini Guedes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lorran e Mantuan são as alternativas.

A delegação grená viaja na quinta-feira (3) para São Paulo. Depois, continua o deslocamento até Maceió. No sábado, às 19h30min, o time grená encara o CSA, no Rei Pelé, pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão.