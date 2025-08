Do banco à liderança: reservas do Caxias marcaram gols em cinco jogos para garantir o topo da Série C

Lorran foi decisivo na vitória sobre a Ponte Preta na última rodada. Luiz Erbes / Assessoria / Ser Caxias

Os reservas do Caxias provam que um protagonista nem sempre começa o jogo em campo. Esses jogadores foram fundamentais para a campanha da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro, saindo do banco para balançar as redes e garantir vitórias. Com ajuda do reservado, o time conseguiu 15 dos 30 pontos em cinco rodadas, colaborando para a liderança da tabela.

— Esse aqui é o grupo mais trabalhador que eu já peguei na minha carreira. E, dito isso, os caras que entram, eles agarram a oportunidade com unhas e dentes. Isso é maravilhoso. Não importa se for dois ou cinco minutos, ou se é um tempo inteiro. Quem tá entrando dentro de campo está cumprindo corretamente as funções que é passada e coroado com gols e com decisões. Isso ressalta muito o trabalho, a confiança que o professor Júnior tem em todo o seu elenco e a confiança que o elenco tem no professor Júnior — analisou o zagueiro Lucas Cunha, do Caxias.

Das cinco partidas, quatro gols saíram depois dos 40 minutos. Sendo que em dois jogos, os gols garantiram a vitória. Foram os casos das partidas contra o Ituano e Ponte Preta, quando Mantuan e Lorran colocaram três pontos em cada rodada na tabela.

Uma peça também foi importante neste crescimento do Caxias entre os titulares e os ditos reservas. Júnior Rocha conseguiu resgatar o futebol de diversos jogadores, como os dos laterais. Thiago Ennes e Marcelo eram muito criticados pelos torcedores. Agora, são peças importantes e com atuações seguras. No reservado, Mantuan é um nome importante no meio-campo. Quando os adversários estão pressionando, o zagueiro Alisson também virou uma segurança defensiva. Na criação, Yan Rolim já balançou a rede contra o Anápolis.

— A chegada do Júnior virou a chave, colocou todo mundo no seu melhor nível competitivo. Como eu falei agora, ele tem a confiança de todo o elenco e todo o elenco confia nele. Sabemos que aquilo que vem sendo passado, vem sendo treinado, está acontecendo dentro dos jogos. Quem entra está decidindo o jogo e também isso é treinado. Todo treino a gente termina ou com três zagueiros, ou com três atacantes, enfim. Ele faz as mudanças que podem acontecer no jogo e dá o resultado — destacou Lucas Cunha.

Para enfrentar o Ypiranga no domingo (3), às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa, o treinador terá de contar novamente com a força do reservado, pois Yann e Calyson estão suspensos pelo terceiro amarelo. Assim, Douglas Skilo e Jhonatan Ribeiro deverão ter oportunidade nas extremas do ataque, com Eduardo Melo centralizado.

PARTIDAS COM A MARCA DO RESERVADO

3ª Rodada

Caxias 2x0 Guarani

Gol de Welder aos 46min do 2º

5ª Rodada

Caxias 2x1 Retrô

Gol de Willen Mota 32min do 2º

8ª Rodada

Caxias 4x2 Londrina

Gol Gustavo Nescau 47min do 2º

10ª Rodada

Caxias 2x1 Ituano

Gol de Mantuan aos aos 46 do 2º