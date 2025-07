Destaque em mais um jogo-treino do Juventude, atacante projeta volta do time ao Brasileirão

Gabriel Taliari abraçado em Gilberto após o gol sobre o Esportivo. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude encerrou o período de testes da intertemporada vencendo o Esportivo em jogo-treino pelo placar de 5 a 2, na manhã desta terça-feira (8), no Alfredo Jaconi.

Um dos destaques da equipe foi o atacante Gabriel Taliari, autor de um dos gols e que já havia marcado três vezes no primeiro teste, diante do Lajeadense. O jogador vai confirmando um lugar entre os 11 iniciais que retomam a disputa do Brasileirão 2025 diante do Sport, na segunda-feira (14).

— A gente sabe que o resultado é o que menos importa. Temos que colocar as ideias do professor Tencati que trabalhamos nessas semanas. Então, a gente vem fazendo isso bem nos amistosos. E também a adaptação dos jogadores novos que chegaram. Acho que é um bom teste pra termos o ritmo de jogo e pro dia 14 estarmos bem — admitiu o atacante.

No jogo-treino com o Lajeadense, Taliari havia atuado por dentro, no meio-campo, atrás de Gilberto. No teste seguinte, diante da equipe sub-20 do Verdão, o camisa 19 atuou como homem de referência na área, ao lado de Batalla. E na atividade diante do time de Bento Gonçalves, Taliari atuou pelo lado esquerdo de ataque, que ainda era composto por Batalla, no lado direito, e Gilberto, como centroavante.

— O Tencati sabe das minhas características. Eu sou um jogador versátil. Consigo fazer algumas funções dentro de campo. Já fiz na minha carreira. Já joguei de ponta, já joguei muito de meia, como um falso nove. Então, isso é tranquilo. Ele vem passando muita confiança pra mim poder executar bem essas funções novas que eu estou fazendo — destacou Taliari, que completou: