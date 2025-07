Desfalque importante na defesa e expectativa por venda de artilheiro: como chega o líder Cruzeiro para enfrentar o Juventude

Kaio Jorge já anotou 12 gols no Brasileirão 2025. Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

Depois de 11 anos, o Cruzeiro voltou a sentir o gostinho da liderança do Brasileirão. A Raposa bateu o Fluminense, por 2 a 0, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (17), e tirou o 1º lugar da tabela do Flamengo.

O time de Léo Jardim tem um jogo a mais do que os cariocas, mas mesmo assim chegam em grande momento para encarar o Juventude. O duelo válido pela 15ª rodada ocorre domingo (20) no Mineirão.

Para encarar o Juventude, os mineiros não terão o experiente goleiro Cássio, 38 anos, que recebeu o terceiro cartão amarelo no Maracanã. Léo Aragão, de 23 anos, terá a oportunidade no gol. Será apenas o quinto jogo do atleta revelado pela base do Bragantino com a camisa do Cruzeiro.

Na lateral esquerda outra mudança: Kaiki retorna de suspensão no lugar de Kauã Prates.

Mas os olhares em Belo Horizonte recaem sobre o artilheiro do Brasileirão, o centroavante Kaio Jorge, que já anotou 12 gols na competição. Após a vitória sobre o Flu, o jogador admitiu ter recebido propostas e deixou o futuro nas mãos de seu empresário e do Cruzeiro.

Segundo o Ge.globo, até o momento, nenhuma proposta oficial chegou ao clube mineiro pelo atacante, mas o Zenit, da Rússia, e o Bayer Leverkusen, buscaram informações sobre a situação do atacante. O Cruzeiro não admite vender Kaio Jorge por menos de 25 milhões de euros (o equivalente hoje a R$ 157 milhões).

O centroavante estará em campo diante do Verdão no domingo e tem Gabigol, como sombra. O ex-craque flamenguista perdeu espaço com o momento vivido por Kaio Jorge.

O provável Cruzeiro para encarar o Ju tem: Léo Aragão; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.