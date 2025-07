Desafio da longevidade: atleta caxiense estabelece meta diária a percorrer até chegar aos 60 anos

O ritmo do trabalho e do esporte estão diretamente ligados à vida de Jaime Maria da Rocha . Atualmente, ele é funcionário de uma das maiores fabricantes de materiais de fricção da América Latina. Aos 57 anos, a idade e a rotina não servem como desculpas para não se exercitar.

Jaime Maria da Rocha, atleta de corrida há mais de 40 anos, é o primeiro personagem da Série "Minha vida na corrida". Enquanto Caxias do Sul se prepara para a histórica 10ª edição da Meia Maratona, que será no dia 28 de setembro, o Pioneiro, GZH e a Rádio Gaúcha Serra mergulham na trajetória de personagens que, com dedicação e suor, transformam o asfalto em palco e a corrida em arte.