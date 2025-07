Derrota para o Cruzeiro deve obrigar técnico do Juventude a mexer no time que encara o São Paulo

Tencati busca segunda vitória no comando do Ju diante do São Paulo. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Não foi fácil para o Juventude assimilar o duro golpe que sofreu diante do líder do Brasileirão 2025, o Cruzeiro, no domingo (20). A delegação alviverde nem mesmo teve um retorno tranquilo até Caxias do Sul após a goleada de 4 a 0 sofrida em Belo Horizonte. Com o aeroporto de Porto Alegre fechado, o voo pousou em Florianópolis e o retorno a Caxias do Sul veio através de uma viagem de ônibus.

Apenas às 10h desta segunda-feira (21) o grupo chegou na cidade. A reapresentação ocorre nesta terça-feira (22). O técnico Claudio Tencati terá pouco tempo para treinar a equipe para o duelo contra o São Paulo, marcado para quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi.

A defesa continua sendo o ponto de maior crítica no Verdão. Mesmo não sendo vazada no jogo anterior, diante do Sport, o setor voltou a pecar diante da Raposa e, mesmo com o acréscimo de um volante na vaga de um dos atacantes (Caíque por Batalla), os quatro gols dos mineiros só reforçaram os números da pior defesa da competição, agora com 28 gols sofridos após 13 jogos.

Marcos Paulo está ameaçado e pode perder a vaga na quinta-feira. Abner pode ser a novidade na zaga, uma vez que voltou a campo no domingo. Foi o sétimo jogo do defensor no Brasileirão 2025 que, assim como Caíque, não pode atuar em outra equipe da Série A nesta temporada.

— Ele (Abner) vinha treinando bem, já tínhamos conversado com ele, e eu tinha dito que, diante dos treinamentos, até pelo que o Marcos Paulo vinha apresentando, que a competitividade estava entre os dois ali, para estar jogando com o Wilker. É um experiente do lado de dois jovens, e os dois jovens ali para alternar — destacou Tencati, que ainda adiantou:

— Mas a gente sabe que o Abner pode nos ajudar bastante, e vai ficar essa competitividade dele com o Marcos Paulo aí, ou até com o Wilker, que no momento são os três zagueiros, na minha opinião, que estão nesse estágio. Depois vem o Adriano (Martins) e os demais.

Outro setor que pode sofrer alteração é o ataque alviverde, que não chegou a ameaçar a defesa do Cruzeiro no fim de semana. Tencati rasgou elogios à entrada de Gabriel Veron no segundo tempo, e não descartou iniciar com ele diante do São Paulo.

— Ele entrou e entrou bem, E esperamos que ele faça isso mesmo, um jogador que pensa bem o jogo, controla bem a bola, tem força, tem essa capacidade de um contra um, e tem poder de finalização. Hoje (domingo) ele não teve tanta oportunidade de chegar perto da área para ter essa bola, para pegar no um contra um, ou finalizar. Mas também a gente não proporcionou isso — lembrou Tencati, que finalizou:

— Contra o São Paulo, é uma possibilidade daqui a pouco até dele sair jogando. É uma conversa que eu vou ter com ele, ver como ele se sentiu, fazer uma avaliação desses 40, 50 minutos que ele jogou, se ele se sentiu à vontade.