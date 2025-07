Depois de fechar cinco contratações, saiba onde mais o Juventude pode se reforçar

Meia Lucas Fernandes despontou para o futebol no São Paulo. MARCELLO ZAMBRANA / AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

O Juventude deu uma repaginada no elenco durante a parada de jogos no Brasileirão 2025. Nove jogadores deixaram o Alfredo Jaconi. Na contramão, a direção definiu cinco reposições.

O último a acertar com o clube foi o meia Lucas Fernandes, de 27 anos, que pertence ao Portimonense-POR e é aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato durante a semana.

Mas apesar da direção alviverde não confirmar oficialmente, a reportagem do Pioneiro confirmou que o clube ainda pode fazer até mais três contratações.

A prioridade é a vinda de mais um goleiro. Disso, o Juventude não abre mão e esteve próximo de um acerto com Gatito Fernández, mas o Cerro Porteño dificultou a liberação do atleta. Gustavo será o titular diante do Sport, uma vez que Marcão, nas oportunidades que recebeu, não teve um bom desempenho.

Existe ainda a possibilidade do clube fazer mais dois negócios de ocasião, algo que está sendo debatido internamente pelo departamento de futebol: um lateral-direito e um centroavante ainda podem ser contratados.

Para os lados do campo, o elenco de Claudio Tencati conta com Ewerthon — que ainda se recupera de uma lesão na coxa e não pode atuar contra o Sport por questão contratual — e Reginaldo. A ideia era contar novamente com João Lucas, do Grêmio, mas a ida de Caíque ao Tricolor, não teve um desfecho positivo.

E para o ataque, a ideia é dar mais opções ao grupo, além do que, não está descartada a saída de Gilberto, um dos atletas mais sondados do elenco. Taliari pode ser utilizado pelo técnico Claudio Tencati por dentro, no meio-campo, e Babi recém se recuperou de uma lesão. Além do mais, o desempenho nos treinos de Galego, que seria a outra opção, ainda chega a passar a total confiança de que o clube deposite nele a responsabilidade de vestir a 9.