Do Norte ao Sul: volante usa experiência nacional para ajudar o Veranópolis na luta pelo acesso

Renan Metz é titular da campanha do Veranópolis na Divisão de Acesso. Porthus Junior / Agencia RBS

O Veranópolis está garantido, com algumas rodadas de antecedência, na fase de mata-mata da Divisão de Acesso e segue firme na luta pelo retorno à elite do futebol gaúcho. No domingo (27), às 15h, encerra a primeira fase, diante do Inter-SM, no Estádio Antônio David Farina.

Com um time competitivo, o Pentacolor aposta na regularidade e na força do grupo para alcançar o objetivo de retornar à elite estadual. Um dos destaques da equipe é o volante Renan Metz, 26 anos, titular absoluto no meio-campo.

— A gente sabia do nível de competitividade esse ano, por todos enfrentarem todos os times. Conseguimos encaixar uma sequência de vitórias seguidas. Sabemos o quanto é difícil chegar no topo da tabela, mas é mais difícil ainda se manter — comentou Renan.

Com uma estrutura sólida fora das quatro linhas, o Veranópolis oferece boas condições de trabalho. O clube mantém os salários em dia e investe em organização, o que tem refletido diretamente no desempenho dentro de campo.

A boa campanha na Divisão de Acesso é resultado desse ambiente profissional e estável, que fortalece o grupo na busca pelo acesso à elite do futebol gaúcho.

— Essa questão extracampo é sensacional. A gente chegou aqui em Veranópolis e encontrou uma cidade incrível. Eu me identifiquei muito. Um lugar menor do que a gente está acostumado, mas um povo muito receptivo. A questão da estrutura do clube também é excelente, eles oferecem uma alimentação, uma das melhores que eu peguei nos clubes do interior. A estrutura também é excelente, campo para treinar, academia e a questão de cumprirem com todos os compromissos deles — revelou Renan.

No entanto, esse cenário positivo quase não aconteceu. Antes mesmo de a bola rolar na Divisão de Acesso, o Veranópolis enfrentou sérias dificuldades financeiras e chegou a cogitar a desistência da competição.

A situação preocupou torcedores e dirigentes, mas o clube encontrou alternativas viáveis para equilibrar as contas. Com esforço coletivo e apoio local, confirmou sua participação e hoje colhe os frutos da decisão, com uma campanha sólida rumo ao acesso.

— Para a gente não é surpresa. Sabíamos de tudo que nós éramos capazes de alcançar, mas realmente, o clube teve algumas dificuldades financeiras. Teve o início de trabalho um pouquinho mais conturbado, mas o Gelson chegou, muitos já conhecem a forma dele trabalhar, compraram a ideia. Então, as coisas se encaixaram. Para quem vê de fora pode estar s surpreendendo, mas a gente sabia das condições que nós tínhamos para estar fazendo o que a gente vem fazendo hoje — analisou.

A Divisão de Acesso está cada vez mais competitiva, com clubes investindo alto em busca de uma vaga na elite do futebol gaúcho. Assim como o Veranópolis, os adversários também miram o mesmo objetivo: garantir presença no Gauchão de 2026.

O equilíbrio técnico da competição exige regularidade e estrutura, fatores que têm feito a diferença ao longo da campanha.

— Os times têm investido bastante, tem clubes com um orçamento até mais alto que o nosso, mas sabemos que isso não entra em campo e muita gente deixou de jogar a Série D de Brasileiro para vir para o acesso, até pela questão financeira. Então, elevou bastante o nível técnico da competição e também o nível de competitividade — disse o jogador.

Experiência de norte a sul

Renan Metz tem passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. Revelado no Juventude, o volante também defendeu equipes como Lajeadense, Inter-SM, Anápolis, Dourados-AC, Barcelona de Ilhéus, ABECAT Ouvidorense, Anápolis e Tuna Luso. Neste ano, ele é titular do Veranópolis na Divisão de Acesso, sendo peça importante na campanha da equipe rumo ao Gauchão.

— Recentemente, eu estava no norte do país, no Pará, jogando pela Tuna Luso, inclusive tinha contrato até o final da Série D, mas optei por voltar a abrir um mercado no Sul. Rodei também pela Anápolis, pela Becate no ano passado, na segunda divisão do campeonato goiano, onde conseguimos o acesso. Então, rodei bastante Brasil afora, mas avaliei que no momento da minha carreira, pelas minhas prioridades, o momento era de voltar para o Sul, buscar fazer um bom trabalho — comentou e completou: