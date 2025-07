CSA x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Série C

O Grená lidera a competição com 21 pontos. Arte Pioneiro / Agencia RBS

CSA e Caxias entram em campo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado (5), a partir das 19h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

O Grená lidera a competição com 21 pontos e vem de vitória em casa contra o Ituano, por 2 a 1. Com 100% em casa, o time da Serra busca somar pontos para seguir na liderança da Série C.

O CSA ainda não perdeu em seus domínios na competição. Quinto colocado com 16 pontos, o time está perto do Grená. São cinco pontos de diferença entre os times. Os alagoanos vêm de derrota para o Guarani por 1 a 0, em São Paulo.

Prováveis escalações:

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola e Luciano Naninho; Baianinho, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson (Douglas Skilo) e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha

Arbitragem para Caxias x Ituano

Léo Simao Holanda-CE, auxiliado por Jose Moracy de Sousa E Silva-CE e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho-CE. O quarto árbitro será Joao Paulo dos Santos Nascimento-AL.

Onde assistir a Caxias x Ituano

O Nosso Futebol e o Nosso Futebol + anunciam a transmissão com imagens da partida.

Como chegam

O Caxias terá mudanças para o jogo no Estádio Rei Pelé. O técnico Júnior Rocha contará com o retorno do goleiro titular. Thiago Coelho volta de suspensão. Por outro lado, o volante Vini Guedes levou o terceiro amarelo e Lorran deve ser o substituto. No ataque uma única dúvida. Calyson fica à disposição após se recuperar de lesão. Douglas Squilo começou no último jogo, mas não teve o mesmo desempenho. O Grená não tem nenhum jogador no DM. O centroavante Welder já treina com o elenco após passar por cirurgia no joelho.