Contra o Esportivo, Juventude terá time mais próximo do titular para enfrentar o Sport

Nenê pode ser uma das novidades diante do Sport. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Chegou a hora do técnico Claudio Tencati fazer o último retoque na equipe do Juventude. Nesta terça-feira (8), o Verdão encara o Esportivo, em jogo-treino, a partir das 10h30min, no Alfredo Jaconi. E no terceiro teste antes da volta da equipe ao Brasileirão, o comandante alviverde pretende mandar a campo o time mais próximo do ideal visando a partida de segunda-feira (14), contra o Sport, pela 13ª rodada da Série A.

— A equipe vai estar mais solta, temos alguns jogadores que podem vir a ser base titular, então é a diversificação que a gente vai tendo e controlando as ideias. Terça-feira a gente vem com foco total para dizer assim, talvez essa equipe que vai jogar contra o Sport, e agora o refinamento também da parte tática — adiantou o treinador.

Time e esquema

Treinador alviverde poderá mudar esquema tático contra o Sport. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Nos dois testes anteriores, diante do Lajeadense e da equipe sub-20 do Verdão, ambos realizados no CT alviverde, Tencati fez observações importantes e variou peças e esquema tático tendo em vista o que virá pela frente no Brasileirão.

Na vitória por 4 a 0 sobre a equipe de Lajeado, a equipe considerada titular atuou com: Gustavo; Reginaldo, Wilker, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Hudson, Jadson, Mandaca; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto.

Já diante do time sub-20, no fim de semana, nos primeiros 45 minutos, o Ju foi a campo com Adriano Martins e Marcelo Hermes na defesa, nos lugares de Marcos Paulo e Alan Ruschel; no meio Nenê foi utilizado, com uma formação com três volantes, com Mandaca vindo de trás. E apenas Batalla e Taliari como dupla de ataque.

Ainda tendo em vista o confronto diante do Sport, o desfalque certo do time é o do lateral-direito Ewerthon que, além de estar se recuperando de uma lesão na coxa, está emprestado pelos pernambucanos e não poderá atuar por contrato.

— Eu tenho que saber que o jogo contra o Sport se torna mais aberto, porque o Sport também vem com o objetivo de tentar amarrar o jogo, mas sabendo que ele vai ter que jogar. A Série A já muda, então quando voltar a competição, o comportamento muda — completou Tencati.

Alguns jogadores do elenco ainda não foram testados nos jogos-treinos desta intertemporada do clube. São os casos do zagueiro Rodrigo Sam, com desconforto muscular, e do atacante Gabriel Veron, uma das quatro contratações definidas pela direção alviverde, e que ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube.