Confira os vencedores da 1ª edição da Meia Maratona Sesc FestiQueijo

Carlos Barbosa sediou no último domingo (6) a 1ª edição da Meia Maratona Sesc/FestiQueijo. A cidade também recebeu a 10ª edição da Rústica e da Minirrústica. Os eventos celebraram o FestiQueijo 2025 e tiveram a participação de 650 atletas.

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude promoveu as atividades. O Sesc Farroupilha e o FestiQueijo foram parceiros na organização.

A Meia Maratona teve largada às 7h na Rua Maurício Cardoso – o percurso de 21 km reuniu corredores a partir dos 18 anos. Logo depois, às 8h, foi a vez da Rústica, com trajeto de 6,6 km, voltada a atletas a partir de 16 anos, incluindo as categorias Geral e Municipal — esta última exclusiva para moradores da cidade.

A programação seguiu com a Minirrústica, voltada ao público infantil e juvenil de até 15 anos, que teve largadas a partir das 10h, com distâncias entre 100 e 800 metros, conforme a faixa etária. Para as crianças de até sete anos, a atividade aconteceu em formato de festival, sem disputa por colocação, garantindo um momento de diversão e inclusão.