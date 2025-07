Novo estádio do Gramadense avança com vestiários inspirados no Alfredo Jaconi

Sistema de drenagem do novo campo está quase finalizado. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Gramadense terá um dos mais modernos estádios do interior em breve. O clube constrói sua nova casa na entrada da cidade, na RS-235. O espaço fica em uma área de 15,5 hectares comprada pelo clube.

O projeto conta com uma arquibancada coberta com capacidade para até cinco mil torcedores, dois camarotes para 250 pessoas e outros 20 para 16 torcedores. Em razão das condições climáticas, as obras atrasaram, mas o clube trabalha nas estruturas internas.

— Ano passado, em função das condições climáticas, tivemos a obra um pouco atrasada, mas nunca parou. Hoje temos os vestiários da base praticamente prontos, da equipe adversária, do profissional e da arbitragem bem encaminhados. Quando decidirmos instalar o gramado sintético, já teremos condições de ter treinos e também pequenos jogos. Esperamos que na metade do ano que vem a gente já tenha uma estrutura completa para receber jogos da Federação Gaúcha — comentou o diretor do clube, Lucas Roldo.

O Pioneiro/GZH esteve na construção nesta semana. A estrutura de arquibancada está pronta. O estádio terá iluminação moderna e estacionamento para 500 vagas, inicialmente. O campo sintético será da mesma tecnologia do Estádio Nilton Santos, do Botafogo. A drenagem está praticamente concluída e falta apenas preparar o terreno para colocação da grama.

— O gramado é o que menos nos incomoda, porque a gente sabe que é um processo rápido. É a mesma empresa que instalou no São José agora. Com esse clima da Serra é muito difícil a gente ter lugar para treinar e jogar. Então o sintético para nós hoje é uma das únicas opções. Gostaríamos muito de ter uma condição de ter um estádio como o do Alfredo Jaconi aqui em gramado, mas não é a nossa realidade — explicou Roldo.

VESTIÁRIO DE SÉRIE A E PADRÃO GRAMADO

Nenhum estádio do interior do Rio Grande do Sul terá a chegada da delegação como o do Gramadense. O ônibus da equipe adversária entrará dentro do estádio, na parte de baixo, em um local isolado de torcedores e protegido da chuva, por exemplo. Logo após desembarcar, os atletas já entram na zona mista. Do lado direito ficará o vestiário visitante e da arbitragem. Do lado esquerdo um grande vestiário do time mandante, com espaço de aquecimento e dois vestiários menores para a base.

— Fizemos uma visita no Alfredo Jaconi, fomos muito bem recebidos e essa última reforma eles trabalharam muito bem. Usamos como exemplo. Vamos usar o estádio do Gramadense como um Centro de Treinamento diário para a equipe profissional e vai ter todas as dependências integradas. A hora que a gente tiver esse estádio pronto, vai facilitar muito a forma de trabalhar com a equipe profissional e também com a categoria de base — contou Lucas Roldo.

Os acabamentos internos do estádio do Gramadense vão contar com o "Padrão cidade de Gramado". A madeira retirada do local será reaproveitada internamente.