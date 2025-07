Com uma dúvida e três atacantes, Juventude está encaminhado para enfrentar o São Paulo

Veron já tem condições para atuar por mais de 45 minutos. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (23), o grupo de jogadores do Juventude encerrou a preparação para o duelo contra o São Paulo. Primeiro, o técnico Claudio Tencati passou um vídeo aos atletas com instruções sobre o adversário desta quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi. Uma hora depois, iniciou-se o treinamento no CT alviverde.

O time novamente terá uma mudança de esquema. Tencati confirmou a volta dos três atacantes. Contra o Cruzeiro, ele havia utilizado um volante a mais na equipe na vaga de um dos homens de frente.

— Não há dúvida que em casa também o sistema já volta para aquilo que a gente tem idealizado. Que é de um 4-3-3, de ter três atacantes. Quais serão os três no meio do campo? Quais serão os três de ataque? Como serão dispostos os jogadores? Então, a gente já tem em nossa cabeça. Trabalhamos na intertemporada isso. Temos conversado isso. Então é ajuste rápido — confirmou o treinador.

A maior tendência é de que Veron entre no trio de ataque, que ainda deverá ter Taliari e Gilberto.

— Agrega, agrega bastante. Eu acredito que quanto mais força a gente tiver no elenco, melhor. O Veron há uma possibilidade de sair jogando. A gente vai definir isso ainda hoje (quarta-feira) no treinamento. Mas é uma possibilidade sim, até pelo que ele demonstrou para nós. Talvez não vá suportar os 90 minutos, se iniciar. Mas a gente sabe que uma parte do jogo e um pouco mais, ele vai conseguir nos ajudar bastante — revelou Tencati que ainda confirmou que terá o meia Lucas Fernandes como opção na partida:

— E o Lucas da mesma forma, aumenta o poder. A gente tem o Nenê hoje que é um meia mais ofensivo. Até como um segundo atacante, tenho falado isso para o Nenê. Às vezes, em alguns momentos, não encaixa. E o Lucas pode ser esse terceiro no meio-campo. Como ele pode ser esse meia mais próximo dos atacantes. Ele tem essa variação. O Lucas pode jogar em ambas. Então, é óbvio que é gradativo também. Mas já deve estar no banco à disposição também.

Mesma defesa

O Verdão possui a defesa mais vazada da competição — com 28 gols sofridos em 13 jogos —, mas a dupla de zaga alviverde será mantida para a partida contra o São Paulo. Tencati comentou o porquê confia na manutenção de Wilker e Marcos Paulo (criticado pelo pênalti cometido contra o Cruzeiro), além de passar confiança ao goleiro Gustavo.

— O que eu não quero agora é ficar criando instabilidade. O Marcos Paulo fez um grande jogo diante do Sport. Teve um erro pontual. Os demais, assim, 100%. Estava bem no jogo lá (contra o Cruzeiro). Ocorreu esse lance do pênalti. E a conjuntura, a responsabilidade é da equipe. Então, ainda o Marcos Paulo tem a nossa confiança. (A ideia) É de manutenção. E uma coisa assim que eu tenho que passar para o torcedor. Goleiro, dupla de defesa, como o primeiro volante, é cargo de confiança. Então, não dá para ficar mudando toda hora.

Sendo assim, a única dúvida na equipe esta no tripé de meio-campo, uma vez que Hudson sofreu uma pancada na perna e Mandaca acusou dores no posterior da coxa.

A provável formação alviverde terá: Gustavo; Reginaldo, Wilker, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca (Hudson); Veron, Taliari e Gilberto.