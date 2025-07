Com três desfalques, Juventude viaja para enfrentar o Bahia

Zagueiro Abner será uma das novidades na equipe em Salvador. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O elenco do Juventude nem teve tempo para digerir a derrota para o São Paulo direito. O grupo de jogadores voltou aos treinos na manhã desta-sexta-feira (25) e já iniciou viagem até Salvador. O Verdão volta a campo no domingo (27), pela 17ª rodada do Brasileirão, diante do Bahia, às 18h30min, na Arena Fonte Nova. Depois, pela 18ª rodada ainda encara o Santos, na Vila Belmiro, no dia 4 de agosto.

O técnico Claudio Tencati perdeu três titulares por suspensão pelo terceiro cartão amarelo: Marcos Paulo, Caíque e Gilberto.

Na zaga, Abner irá formar dupla com Wilker, que passará a atuar pelo lado esquerdo defensivo, bem como fez no segundo tempo diante do São Paulo.

No meio, Hudson seria o substituto natural de Caíque, mas ele ainda se recupera de uma pancada no quadril e é dúvida. Giraldo é a outra opção.

Do meio pra frente, Tencati poderá voltar a atuar com dois atacantes. Para isso, a disputa seria entre Nenê e Lucas Fernandes com Batalla. Sem Gilberto, Babi e Taliari são as opções mais à frente.

— A gente precisa ganhar os jogos, então acho que isso também traz um fator psicológico. Sabemos que não é fácil o momento em que nos encontramos, mas só nós mesmos pra sairmos desta situação — avaliou o atacante Gabriel Taliari, que completou:

— No Campeonato Brasileiro, precisamos pontuar fora. E como a gente vinha fazendo em casa, temos que pontuar, continuar sendo fortes e não deixar escapar pontos dentro de casa, pra sairmos desta situação.

O treino que irá definir a equipe ocorre neste sábado (26) em solo baiano. Uma possível formação teria: Gustavo; Reginaldo, Abner, Wilker e Marcelo Hermes; Giraldo (Hudson), Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Batalla (Nenê ou Lucas) e Babi (Taliari).