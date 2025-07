Com treino fora do Estádio Centenário, Caxias se reapresenta para enfrentar a Ponte Preta

Depois de uma derrota para o Náutico e uma longa viagem de retorno, o elenco de jogadores do Caxias se reapresentou nesta quarta-feira (23). O grupo de atletas não realizou a atividade no CT Baixada Rubra e nem no Estádio Centenário. O motivo é que os dois campos recebem um tratamento especial para o restante da temporada. O grená também está preservando o campo principal para o jogo decisivo do próximo final de semana, domingo (27), às 16h30min, contra a Ponte Preta.