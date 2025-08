Com Thiago Carpini na mira, Juventude tenta definir contratação de novo técnico nesta quarta-feira

Carpini comandou o Ju na Série B de 2023. Arthur Dallegrave / E.C.Juventude;Divulgação

A direção do Juventude corre contra o tempo para anunciar o novo treinador que irá comandar a equipe nas próximas 23 rodadas do Brasileirão 2025. O principal alvo ainda é Thiago Carpini, de 41 anos. O técnico do acesso alviverde à Série A em 2023 está livre no mercado desde a saída do Vitória, no começo de julho.

Dirigentes e o empresário do técnico não se manifestaram oficialmente a respeito de um acordo. Mas há uma negociação em andamento e o que separa o técnico do Alfredo Jaconi são aspectos importantes, não apenas salariais, mas de detalhes quanto aquilo que o clube pode oferecer em termos de qualidade de elenco.

Carpini não quer ser o salvador da pátria e espera a garantia da direção que terá condições de formar um time competitivo que possa lutar até o final para escapar do rebaixamento. O Ju é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos em 15 jogos disputados.

Outros nomes foram oferecidos ao clube. Mas não há a convicção de profissionais como Maurício Barbieri, ex-Athletico, e treinadores que recentemente estiveram na disputa da Série B, como Zé Ricardo, ex-Criciúma, fossem a solução para o momento do clube. Por conhecer o ambiente jaconero, o ficha 1 do Juventude ainda é Thiago Carpini. Só se não houver um desfecho favorável ao clube, então sim a direção partirá para outro nome.

Um trunfo do Alviverde para que haja o acerto com Carpini é o diretor-executivo Júlio Rondinelli, responsável pela vinda do técnico em 2023 e com quem Carpini trabalhou na campanha do vice-campeonato paulista do mesmo ano pelo Água Santa.