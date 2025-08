Com técnico interino no comando, Juventude se reapresenta de olho no duelo contra o Santos

Enquanto aguarda a chegada do novo comandante técnico, o grupo de jogadores do Juventude se reapresentou nesta quarta-feira (30) no CT alviverde. Sob o comando do auxiliar-técnico da casa, Gerson Ramos, e do preparador físico, Rodrigo Squinalli, o grupo iniciou a preparação para o duelo contra o Santos, marcado para segunda-feira (4), no Morumbis, às 20h, pela 18ª rodada do Brasileirão 2025.