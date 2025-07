Com sete mudanças em relação ao último jogo oficial, Juventude encerra preparação para enfrentar o Sport

Quando a bola rolar nesta segunda-feira (14), às 20h, no Alfredo Jaconi, para Juventude e Sport, 43 dias terão passado desde a última vez em que o Verdão entrou em campo pelo Brasileirão. E do time que perdeu para o Grêmio, por 2 a 0, sete mudanças foram promovidas pelo técnico Claudio Tencati .

O Alviverde encerrou a preparação para o duelo com os pernambucanos na manhã deste domingo (13). O time está encaminhado com: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson, Mandaca; Batalla, Taliari e Gilberto .

No DM alviverde estão o zagueiro Rodrigo Sam, com dores no púbis, e o lateral-direito Ewerthon, com edema na coxa.