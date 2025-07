Com redução nos valores, Juventude inicia venda de ingressos para a partida contra o Sport

O Juventude voltará a campo pelo Brasileirão 2025 na próxima segunda-feira (14), às 20h, no Alfredo Jaconi, diante do Sport. A partida é válida pela 13ª rodada da Série A .

O Verdão precisa dos três pontos para tentar deixar a incômoda zona de rebaixamento. A equipe é a vice-lanterna, com oito pontos e não vence há oito rodadas. O adversário é o último colocado, com três.

Para que a torcida compareça em peso na casa alviverde, o clube confirmou a redução no valor dos ingressos. Os bilhetes antecipados estão à venda por R$ 30. Anteriormente, em média, custavam R$ 60 (exceção ao jogo com o Grêmio, quando foram vendidos por R$ 180 cada). No dia do jogo, na segunda-feira, os ingressos vão custar R$ 50.