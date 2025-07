Com quatro acessos na carreira, técnico do Gramadense fala sobre vice-liderança na Série A-2 do Gauchão

Técnico Carlos Moraes comanda a sensação da Divisão de Acesso. Ulisses Castro / Agencia RBS

Especialista em acessos e conhecedor da Serra Gaúcha, o técnico Carlos Moraes é sinônimo de bom resultado em campo. O treinador já subiu quatro times na sua carreira pelo interior do Estado.

Ele teve sucesso com o São Gabriel, no Glória e, por duas vezes, no Esportivo. No ano de 2024, o profissional foi campeão da Terceirona Gaúcha com o próprio Gramadense, em um time feito de jovens, sem medalhões.

— Eu comecei muito cedo, em 2014. Não é só a questão de buscar título e acesso, mas tentar deixar um legado. E aqui no Gramadense também não é diferente. A gente vai tentar deixar sempre um legado. Daquilo que eu particularmente penso de futebol, de disciplina e organização. E a carreira do treinador é movida por desafios. Aqui é mais um deles. O que ficou para trás em termos de conquistas fica para a minha história. Mas hoje a gente vive um outro momento — falou Moraes.

Com a entrada da equipe na sua primeira Divisão de Acesso, a escolha pela manutenção do técnico foi certeira. Ele aliou juventude e experiência na medida certa. O resultado é comprovado na tabela da Série A-2 do Gauchão. Gastando três vezes menos do que os favoritos, o time é vice-líder, com 18 pontos, após nove rodadas.

— Realmente é surpreendente até certo ponto a campanha. Tínhamos a convicção de que nós montamos um elenco competitivo. Mas, claro, enfrentando grandes equipes, tradicionais. E fico muito feliz com o que tem acontecido. O Gramadense, com um projeto novo no profissional, mas um clube antigo e bem sucedido na categoria de base. Hoje a gente está numa zona de classificação e é inevitável que se sonhe um pouco mais alto — comentou o treinador.

NOVO ESTÁDIO E SÉRIE A

Nova casa do Gramadense é construída às margens da RS-235. Ulisses Castro / Agencia RBS

Daqui a quatro anos, o Gramadense estará vivenciando um momento único na sua história. Em 2029, o Trem da Serra completará 100 anos. Por isso, o clube se organiza para mudar de patamar.

A direção, liderada por Sandro Bazzan, está construindo um moderno estádio na entrada da cidade e almeja estar na elite do Gauchão até o centenário. Sonho que pode ser antecipado.

— O Gramadense é uma equipe muito jovem ainda. Internamente, a gente não conversa muito a respeito de uma possível disputa de acesso. Estamos vivendo o momento. Eu acho que essa falta de pressão em cima dos jogadores, até mesmo a comissão técnica, tem nos trazido essa situação boa dentro da competição. Então, a gente vai trabalhando jogo a jogo — afirmou Carlos Moraes, que completou sobre a construção de um novo estádio para o clube: