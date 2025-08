Com mudanças, variação tática e estreia, Juventude está escalado para enfrentar o Bahia

Após perder para o São Paulo, no Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude será obrigado a somar pontos longe de domínios na Série A do Brasileirão. A primeira oportunidade será neste domingo (27), às 18h30min, na Arena Fonte Nova, diante do Bahia.

Com os desfalques e o time não correspondendo em campo, o técnico alviverde promove mudanças no time no esquema tático. O Juventude vai com três zagueiros para enfrentar o Bahia, cinco homens no meio-campo e dois atacantes. A grande novidade é a estreia de Lucas Fernandes.