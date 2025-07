Com mudanças e uma dúvida, Caxias começa deslocamento para Maceió

Volante Lorran deve ser o substituto de Vini Guedes no meio-campo. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias realizou o último treinamento na cidade antes do embarque para São Paulo. A atividade ocorreu na manhã desta quinta-feira (3) no Estádio Centenário. O elenco já está em São Paulo, onde ficará até o começo da noite. Por volta das 20h, o grupo se desloca para o aeroporto e embarca para Alagoas.

O Grená entra em campo no sábado (5), às 19h30min, contra o CSA, pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão. Líder da competição com 21 pontos, o time do técnico Júnior Rocha vai encerrar a preparação em Alagoas. Nesta sexta-feira (4), o grupo de atletas realiza o último treinamento no CT do CRB.

O time terá duas mudanças certas. O goleiro Thiago Coelho retorna de suspensão e volta ao posto de camisa 1. O volante Vini Guedes está suspenso pelo terceiro amarelo e Lorran será o substituto. Já no ataque mora a dúvida do técnico do Caxias. Calyson se recuperou de uma lesão muscular e fica à disposição. No último jogo, o treinador optou por Douglas Skilo na função, mas ele não teve um desempenho no mesmo nível do titular.