Com gol no último lance, Caxias vence a Ponte Preta e amplia vantagem na liderança da Série C

Calyson (D) abriu o placar no Centenário. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Caxias está iluminado na Série C do Brasileiro. Em um jogo marcado por uma arbitragem confusa e pelo gramado encharcado, o jogo com a Ponte Preta se encaminhava para o empate em 1 a 1 até o último lance. Aos 53 minutos, Lorran marcou de cabeça e garantiu a vitória de virada no Estádio Centenário.

O volante havia entrado minutos antes na partida e marcou pela primeira vez pelo Grená. Calyson fez o outro gol grená no primeiro tempo. Jeh fez para os visitantes.

O resultado faz o Caxias ampliar a vantagem na liderança, agora com 30 pontos, quatro a mais do que a Ponte, que vem logo atrás. A próxima partida do Grená na competição será o clássico gaúcho contra o Ypiranga, domingo (3), às 19h, no Colosso da Lagoa, em Erechim. Calyson e Iago serão desfalques por terem recebido o terceiro cartão amarelo.

Com o retorno de Pedro Cuiabá e o gramado muito prejudicado por conta da chuva insistente em Caxias do Sul, o time grená começou a partida mais adaptado com as condições do confronto. Aos seis minutos, Calyson cruzou para a área e Tomas Bastos desviou para fora.

O Caxias controlava as ações, mas foi a Ponte Preta quem saiu na frente, em um lance polêmico. A defesa paulista cortou a bola no campo de defesa e ela encontrou Jeh, na ponta esquerda, em posição duvidosa. O atacante arrancou e se aproveitou do escorregão de Thiago Coelho, na saída da meta, para só empurrar para as redes. Mesmo com muita reclamação em direção ao assistente Paulo Gussen por impedimento, o gol foi validado.

A arbitragem seguia protagonista do duelo. Aos 17, após cobrança de falta de Tomas Bastos pelo lado direito, a bola foi desviada pela defesa da Ponte e sobrou para Calyson cabecear para as redes. Em um primeiro momento, o assistente Edevan Pereira marcou impedimento. Depois da pressão do time grená e de uma conversa com o árbitro Emerson Souza Silva, o gol foi confirmado: 1 a 1 no Centenário.

Depois de muita reclamação de lado a lado, o jogo seguiu truncado e com poucas finalizações na meta adversária. Com a chuva mais intensa, o Caxias voltou a levar perigo aos 37. Calyson fez belo passe para Eduardo Melo nas costas da defesa. O centroavante avançou, driblou o gol, mas a bola parou na água quando ele iria marcar. Com isso, a defesa da Ponte apareceu para salvar.

Na resposta da Macaca, Luiz Felipe arriscou de fora da área e Thiago Coelho espalmou para fora. O duelo se repetiu nos acréscimos, em mais uma defesa do goleiro grená. Foi a última finalização da primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

Sem mudanças, o Caxias voltou levando um susto aos três minutos. Após cobrança de escanteio, Wanderson cabeceou forte e Thiago Coelho fez grande defesa.

Depois do momento de preocupação, o time grená passou a pressionar, em cruzamentos para a área e faltas laterais. Aos 15 minutos, Tomas Bastos cobrou falta pela meia direita e Pedro Rocha defendeu com uma manchete, evitando a virada. Logo depois, Iago arriscou de longe e o goleiro fez a intervenção em dois tempos.

Na tentativa de melhorar o poderio ofensivo, Júnior Rocha promoveu as duas primeiras trocas, com Douglas Skilo e Gustavo Nescau nas vagas de Calyson e Eduardo Melo. Logo na primeira jogada, Skilo recebeu na área e finalizou em cima da marcação. No rebote, ele rolou para Tomas Bastos que finalizou colocado. O goleiro Pedro Rocha fez grande defesa para salvar o gol e, no rebote, a defesa da Ponte afastou o perigo.

A reta final de partida foi de poucas chances e muitas paralisações por parte da Ponte Preta. Os visitantes até levaram perigo em chute de Pacheco, aos 48, mas a finalização foi para fora. Quando o empate em 1 a 1 parecia certo, veio o gol da vitória grená.

Aos 53, no último lance do jogo, Tomas Bastos cobrou escanteio e Lorran, que havia entrado há poucos minutos, desviou de cabeça para fazer a festa da torcida do Caxias: 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro

14ª rodada

Caxias 2x1 Ponte Preta

Estádio Centenário

Caxias

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes (Alisson, 38/2º); Vini Guedes, Pedro Cuiabá (Lorran, 45/2º) e Tomas Bastos; Calyson (Douglas Skilo, 22/2º), Iago (Jhonatan Ribeiro, 38/2º) e Eduardo Melo (Nescau, 22/2º). Técnico: Júnior Rocha

Ponte Preta

Pedro Rocha; Wanderson, Emerson e Danrlei; Maguinho (Toró, 42/2º), Léo Oliveira, Luiz Felipe (Rodrigo Souza, 42/2º) e Artur; Jean Dias (Diego Tavares, int.), Bruno Lopes (Leocovick, 16/2º) e Jeh (Pacheco, 25/2º). Técnico: Alberto Valentim