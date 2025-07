Com ex-goleiro do Juventude, cinco reforços e novo técnico, Sport busca primeira vitória diante do Juventude

Gabriel Vasconcellos foi um dos destaque do Ju em 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude está há oito jogos sem vencer no Brasileirão 2025. No entanto, o adversário desta segunda-feira (14), pela 13ª rodada, ainda não sabe o que é vitória na competição. Com oito derrotas e três empates, o Sport desafia a equipe de Claudio Tencati no Alfredo Jaconi, a partir das 20h.

E assim como o Verdão, os pernambucanos contrataram cinco reforços durante a parada para o Mundial de Clubes: o goleiro Gabriel Vasconcellos, o volante Pedro Augusto, o lateral-esquerdo Kevyson, o meia Matheusinho e o centroavante Ignacio Ramírez.

O camisa 1, inclusive poderá estrear pelo clube diante do Juventude. Gabriel esteve no Verdão em 2024 e, após ter pouco espaço no Vitória, se transferiu para o Leão da Ilha.

Outra novidade nos pernambucanos é o técnico Daniel Paulista, ex-jogador e técnico do Sport, que fará seu primeiro jogo no comando da equipe no Brasileirão. A estreia ocorreu na eliminação para o Ceará, pela Copa do Nordeste.

— Analisando o Sport anterior e o de agora, a gente já viu um comportamento diferente. O Daniel mudou o primeiro sistema, e um comportamento que a gente viu diante do Ceará que ficou claro é o ímpeto de marcação. Jogam no 4-1-4-1, um time que pressiona mais, mais competitivo, e isso já mudou — avaliou o técnico alviverde, Claudio Tencati, que ainda concluiu:

— Sabemos que nós temos necessidade de ganhar o jogo, agora a gente tem que ir com sabedoria, inteligência. Não dá pra acelerar, chegar ao gol, pra fazer coisas rápidas, senão, de uma maneira organizada. Nós não podemos deixar o Sport querendo surpreender aqui dentro de casa. Eu não acredito que o Sport só venha pra se defender.