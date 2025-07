Com dúvidas na escalação e possível mudança de esquema, Juventude viaja para enfrentar o Cruzeiro

Delegação viajou até Porto Alegre e de lá se desloca até Belo Horizonte. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Depois do treinamento desta sexta-feira (18), a delegação do Juventude iniciou deslocamento para Belo Horizonte com previsão de chegada para às 18h. A equipe de Claudio Tencati encara o Cruzeiro, no domingo (20), às 16h, no Mineirão, em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

O time deverá ter a presença do volante Caíque como novidade para encorpar o setor de meio-campo diante do atual líder da competição. Tendência de que a disputa por uma vaga no ataque fique entre Batalla e Taliari. Autor de dois gols diante do Sport, o centroavante Gilberto será mantido.

O atacante Gabriel Veron viajou com a delegação e está à disposição para fazer sua estreia, sendo mais uma alternativa ofensiva da equipe.

— Durante a parada para o Mundial de Clubes, eu não estava bem fisicamente da forma que devia estar, então eu cheguei e tive que aprimorar isso. Mas já está tudo certo, estou 100% disponível — confirmou o atacante.

O provável time contra o Cruzeiro deverá ter: Gustavo; Reginaldo, Wilker, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Caíque, Jadson e Mandaca; Taliari (Batalla) e Gilberto.

O meia Lucas Fernandes e o atacante Rafael Bilu não foram relacionados para o duelo e adiaram a suas estreias em mais uma rodada.