Com duelo entre vice-líder e terceiro colocado, rodada da Divisão de Acesso terá quatro serranos em campo

Estádio da Vila Olímpica receberá grande jogo pela 13ª rodada do Gauchão A-2. Ulisses Castro / Agencia RBS

Quatro times da Serra vão a campo neste domingo pela 13ª rodada da Divisão de Acesso. Na reta final da primeira fase, na qual cada equipe fará 14 jogos, os dois melhores classificados da região até aqui se enfrentam a partir das 15h, na Vila Olímpica, em Gramado.

Com a vaga nas quartas de final garantida de forma antecipada, o Gramadense, do técnico Carlos Moraes, segundo colocado com 23 pontos, recebe o Veranópolis de Gelson Conte, que vem logo atrás com 22. O Pentacolor precisa de um empate para confirmar sua classificação sem depender de outros resultados.

No mesmo horário, no Estádio Pedro Moura, em Bagé, o Brasil-Far tenta se reaproximar do G-8 e manter vivas as esperanças de avançar de fase. O Rubro-Verde é o nono colocado com 13 pontos, cinco a menos que o Novo Hamburgo, que fecha o G-8.

Por fim, o Glória, já sem chances matemáticas de estar na próxima etapa, recebe o Lajeadense, também às 15h, no Altos da Glória, em Vacaria. O Leão é o 11º colocado com nove pontos. O Esportivo, 13º com sete, folga neste final de semana.

Classificação após 12 rodadas