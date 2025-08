Com dois serranos, estão definidos os confrontos dos mata-matas da Divisão de Acesso

Na sua primeira Divisão de Acesso, Gramadense segue para os matas. Ulisses Castro / Agencia RBS

Terminou a primeira fase da Divisão de Acesso 2025. A 15ª rodada foi realizada neste final de semana. No sábado (26) entraram em campo os times que já estavam eliminados da competição. Já neste domingo (27), os jogos envolvendo os clubes do G-8, pois ainda havia briga por melhores posições na tabela.

Os oito melhores já estavam definidos de forma antecipada aos mata-matas. Dois serranos seguem na disputa em busca de uma das duas vagas à elite do Campeonato Gaúcho. Veranópolis e Gramadense vão disputar as quartas de final e enfrentarão Passo Fundo e Novo Hamburgo, respectivamente.

Neste final de semana, o único que não entrou em campo foi o Aimoré. O clube folgou nesta rodada. No sábado, o Esportivo venceu o Brasil de Farroupilha por 2 a 0. No outro jogo de sábado, o Gaúcho fez 4 a 0 no União Frederiquense.

Neste domingo, o Veranópolis entrou em campo em um confronto direto pela segunda colocação da tabela. Contra o Inter SM, na Serra, o time da região central venceu por 1 a 0. Com o resultado, o VEC finaliza em sexto com 23 pontos.

O Gramadense também teve um confronto direto dentro do G-8 nesta última rodada. O time foi até o Estádio do Vale e enfrentou o Novo Hamburgo. O jogo terminou com goleada do Noia por 4 a 0. O time de Gramado vai decidir fora, pois acabou em quinto com 24 pontos.

Sem chances de classificação, o Glória perdeu para o Passo Fundo fora de casa por 3 a 0.

Nas quartas de final, os dois da Serra vão decidir fora de casa os jogos de ida e volta. A dupla Gramadense e Veranópolis não conseguiu ficar entre os quatro primeiros como estavam antes da bola rolar. O Gramadense vai enfrentar novamente o Novo Hamburgo, com primeiro jogo no Estádio Vila Olímpica e a volta no Vale dos Sinos.

O time da terra da longevidade vai encarar o Passo Fundo buscando vaga nas semifinais. As datas dos confrontos ainda não foram divulgadas pela FGF.

QUARTAS DE FINAL

Aimoré x Lajeadense

Inter SM x Bagé

Passo Fundo x Veranópolis

Novo Hamburgo x Gramadense

15º RODADA

União 0x4 Gaúcho

Brasil-FA 0x2 Esportivo

Passo Fundo 3x0 Glória

Veranópolis 0x1 Inter SM

Santa Cruz 1x0 Bagé

Novo Hamburgo 4x0 Gramadense

Lajeadense 0x0 Real

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1ª FASE

1º - Aimoré - 31P

2º - Inter SM - 29P

3º - Passo Fundo - 27P

4º - Novo Hamburgo - 24P

5º - Gramadense - 24P

6º - Veranópolis - 23P

7º - Bagé - 21P

8º - Lajeadense - 21P

9º - Santa Cruz - 18P

10º - Brasil-FA - 15P

11º - Glória - 13P

12º - Esportivo - 11P

13º - União - 10P

14º - Gaúcho - 9P