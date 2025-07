Com desfalque e retorno: o provável time do Caxias para enfrentar o Náutico

Técnico Júnior Rocha conversa com o elenco do Caxias antes do treinamento. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias terá mudanças importantes na equipe que enfrentar o Náutico na próxima segunda-feira (21), às 19h30min, pela 13ª rodada da Série C. O técnico Júnior Rocha não poderá contar com o volante Pedro Cuiabá, que cumpre suspensão automática por conta do terceiro cartão amarelo.

Para a vaga, Mantuan é o principal cotado para iniciar entre os titulares. Inclusive, ele entrou na vaga de Cuiabá aos 16 minutos do segundo tempo na vitória diante do Anápolis. A outra novidade na equipe titular é o retorno do meia Tomas Bastos, que volta após cumprir suspensão na rodada anterior.

Com o retorno de Bastos, Yann Rolim deve começar no banco de reservas, oferecendo uma opção para o decorrer da partida em Recife. O provável time grená para o confronto tem: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mantuan e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo.