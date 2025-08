Com cinco rodadas para o fim, veja a projeção do Grupo do Caxias no quadrangular da Série C

Série C do Brasileirão tem ainda mais cinco rodadas para o fim da primeira fase. Porthus Junior / Agencia RBS

Líder da Série C do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, o Caxias está encaminhado para o momento mais importantes da competição, os quadrangulares do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

A primeira fase da Terceira Divisão Nacional está em sua reta final. Das 19 rodadas, 14 já foram realizadas. Como é turno único, a competição classifica os oito primeiros para dois quadrangulares. Na segunda fase, os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B. Os campeões de cada chave fazem a final da Série C.

Com cinco rodadas para o fim, o Caxias estaria no Grupo B do quadrangular, pois ocupa a liderança. Junto com Grená entrariam o 4º, 5º e 8º colocados. Com o fim da 14ª rodada realizada na segunda-feira, estariam no Grupo do time da Serra o Náutico-PE, São Bernardo-SP e o Floresta-CE.

O Grupo C contaria com as presenças do 2º, 3º, 6º e 7º colocados na classificação geral da primeira fase. Desta forma, o outro chaveamento contaria com Ponte Preta, Londrina, Brusque e Ypiranga.

Na segunda fase, os times jogam em turno e returno. São seis partidas para cada equipe, com três duelos em casa e outros três fora.

2ª FASE SÉRIE C

GRUPO B

1º Colocado do Grupo A

4º Colocado do Grupo A

5º Colocado do Grupo A

8º Colocado do Grupo A

GRUPO C

2º Colocado do Grupo A

3º Colocado do Grupo A

6º Colocado do Grupo A

7º Colocado do Grupo A

PROJEÇÃO ATUAL

Grupo B

Caxias

Náutico-PE

São Bernardo-SP

Floresta-CE

Grupo C