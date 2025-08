Com chances de entrar no G-8, Juventude encara o Atlético-MG no Brasileirão Sub-17

O Juventude enfrenta o Atlético-MG, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão Sub-17. A partida inicia às 15h desta quarta-feira (30), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Atualmente, a equipe de Márcio Ebert é 9ª colocada, com 18 pontos. Tem cinco vitórias, três empates e três derrotas. Os mineiros estão em 13º, com dois pontos a menos do que o Alviverde.