Com ausência e novo reforço, Caxias realiza treino com foco no Náutico

Técnico Júnior Rocha comandou atividade no Estádio Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias segue firme na preparação para o confronto contra o Náutico, válido pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (21), às 19h30min, no Estádio dos Aflitos, em Recife.

Nesta quarta-feira (16), o técnico Júnior Rocha comandou atividades em dois turnos. No período da tarde, treinou taticamente em atividade que durou cerca de uma hora e meia no gramado principal do Estádio Centenário. A principal novidade nesta semana é presença do atacante Jhonatan Ribeiro, recém-contratado, que já treina com o elenco grená.

Por outro lado, o goleiro Thiago Coelho realizou trabalhos na academia devido a um desconforto no adutor da coxa. Apesar disso, não é uma situação preocupante, e a expectativa é que o atleta esteja à disposição para o jogo.

Para o duelo contra o Náutico, o Caxias terá um desfalque certo: o volante Pedro Cuiabá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Mantuan seja o substituto escolhido por Júnior Rocha no meio-campo. Tomas Bastos, que cumpriu suspensão contra o Anápolis, volta a ficar à disposição. Com isso, Yann Rolim, autor do gol da vitória no último domingo, retorna ao banco de suplentes.