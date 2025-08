Com a volta de Pedro Cuiabá, Caxias está escalado para enfrentar a Ponte Preta

O Caxias vai com o que tem de melhor para um dos maiores confrontos da temporada. A partir das 16h30min deste domingo (27), a equipe de Júnior Rocha encara a Ponte Preta pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro no Estádio Centenário. O vencedor deste confronto garante a liderança isolada da tabela ao final da rodada.