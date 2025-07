Colégio La Salle Carmo conquista o título estadual no Vôlei Masculino Juvenil

Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul (CERGS) foi disputado em Canoas.

O Colégio La Salle Carmo conquistou neste domingo (13), durante o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul (CERGS), em Canoas, o título estadual no Vôlei Masculino Juvenil e o vice-campeonato no Feminino.