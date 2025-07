Clássico serrano abre a 11ª rodada da Divisão de Acesso

Vai começar a 11ª rodada da Divisão de Acesso. A abertura ocorre nesta quinta-feira (10) com um jogo entre dois clubes da Serra. O Brasil de Farroupilha recebe o Glória, no Estádio das Castanheiras. A partida começa às 19h30min. Os dois times têm os mesmos nove pontos. O Rubro-verde é 10º colocado e o Leão o 11º.

No sábado (12), outro clássico serrano na Série A2. O Esportivo recebe o Veranópolis no Estádio Montanha dos Vinhedos. A partida começa às 15h, em Bento Gonçalves. Os dois vivem situações bem diferentes na tabela. Enquanto o VEC faz uma grande campanha, com 18 pontos e na quarta colocação, o Tivo tem apenas sete na 13ª posição.

Sensação da Divisão de Acesso e vice-líder com 21 pontos, o Gramadense entra em campo no fechamento da rodada, no domingo (13), às 15h. A equipe de Carlos Moraes joga no Estádio Vila Olímpica, em Gramado, diante do Lajeadense, que ocupa a 7ª posição com 15 pontos.