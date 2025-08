Cinco técnicos que podem assumir o Juventude após demissão de Claudio Tencati

Novo técnico do Juventude deve assumir o time diante do Santos, na segunda-feira (4). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com a saída de Claudio Tencati, o Juventude está atrás de um novo profissional que possa conduzir o clube no restante do Brasileirão 2025. O profissional terá a missão de salvar a equipe do rebaixamento à Série B. O Verdão atualmente ocupa a vice-lanterna, com 11 pontos, e está a quatro do Vasco, o 16º colocado e que tem um jogo a mais.

Com base em perfis que já trabalharam no Alfredo Jaconi e de outros profissionais livres no mercado e que poderiam ser alternativas ao clube, a reportagem do Pioneiro elencou cinco nomes que podem ser contratados pelo Juventude.

1. Thiago Carpini - desempregado

O ficha 1, ao menos no desejo do torcedor que se manifesta através das redes sociais, é Thiago Carpini, 41 anos. O profissional que conduziu o clube à elite do futebol brasileiro em 2023 está livre no mercado após uma passagem pelo Vitória. Carpini conhece o clube e tem boa relação com o diretor-executivo alviverde Júlio Rondinelli, com quem havia trabalhado também pelo Água Santa-SP. Depois de deixar o Ju, em 2024, Carpini ainda dirigiu o São Paulo e livrou o Vitória do rebaixamento à Série B na mesma temporada.

2. Maurício Barbieri - desempregado

Maurício Barbieri chegou a ser cogitado após a saída de Carpini no começo da temporada de 2024. Porém, os altos valores deixaram o profissional mais distante de uma negociação. O técnico, que ganhou visibilidade no Bragantino, está desempregado após demissão no Athletico-PR durante o mau início de Série B.

3. Lisca - desempregado

O último trabalho de Lisca foi em 2024, no América-MG, na reta final da Série B. O profissional conhece bem o Estádio Alfredo Jaconi. Identificado com o Verdão, ele comandou a equipe em 2013. Lisca foi o responsável pelo acesso do Juventude da Série D para a Série C. Neste ano, o profissional já foi visto no Jaconi assistindo partidas da equipe.

4. Eduardo Baptista - Criciúma

Um nome sempre lembrado no Alfredo Jaconi é o do técnico Eduardo Baptista, de 53 anos. Atualmente ele comanda o Criciúma na Série B do Brasileiro. No Tigre o comandante tem seis vitórias em 13 jogos. Assim como Carpini, Baptista conhece o ambiente jaconero e não teria dificuldades em se adaptar.

5. Rafael Paiva - desempregado

