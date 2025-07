Cinco goleiros que o Juventude poderia contratar para a sequência de Brasileirão

João Paulo não deve seguir no Santos. Raul Baretta / Santos FC/Divulgação

O Juventude busca a contratação de um goleiro para a sequência de Brasileirão. No atual elenco, o técnico Claudio Tencati conta com Gustavo, Marcão e Ruan Carneiro. Recentemente, o clube esteve acertado com Gatito Fernández, mas o Cerro Porteño não liberou o jogador.

Tendo em vista as possibilidades de mercado, o Pioneiro elencou cinco nomes que poderiam aparecer debaixo das traves do Alfredo Jaconi.

Leia Mais Juventude pode ter novidades no treino contra a equipe sub-20

1. João Paulo - Santos

Aos 30 anos, João Paulo viveu altos e baixos na Vila Belmiro. Atualmente ele amarga a reserva de Gabriel Brazão. João Paulo perdeu o posto depois de passar por uma lesão no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, em maio de 2024. Mas o goleiro já teve grandes atuações pelo Santos, o que lhe rendeu o carinho de boa parte da torcida santista. Ele já admitiu sondagens para deixar o Santos, com quem tem contrato até o fim de 2027.

2. Ivan - Inter

Ivan não atua em jogos oficiais há mais de 17 meses. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Destaque da Ponte Preta e atualmente na reserva do Inter, Ivan, de 28 anos, passou por maus bocados recentemente. Ivan esteve em processo de recuperação de uma lesão grave. Em janeiro de 2024, o goleiro sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior logo em seu jogo de estreia. Foram longos 10 meses de recuperação. Sem espaço no Colorado, o jogador poderia ser uma opção de mercado. Mas a falta de ritmo de jogo preocupa.

3. Gabriel Grando - Grêmio

Grando vive indefinição no Grêmio. LUCAS UEBEL / Grêmio/Divulgação

O goleiro de 25 anos vive uma indefinição no Grêmio. O Palmeiras recentemente fez proposta de compra, que foi recusada pelo Tricolor. Por sua vez, Grando recusou uma proposta de renovação feita pelo Grêmio. O contrato do atleta vai até 2026 e o único modo do Juventude tentar a contratação seria por empréstimo.

4. Bruno Ferreira - Ceará

Bruno Ferreira teve destaque no Caxias em 2023. Porthus Junior / Agencia RBS

Com contrato até o fim de 2027 com o Ceará, Bruno Ferreira ganhou destaque no Gauchão de 2023 pelo Caxias. O goleiro tem 17 jogos na temporada pelo Ceará, sendo quatro pelo Brasileirão. Ele se recupera de uma lesão no quadril.

5. Matheus Mendes - América-MG

Goleiro teve destaque no América-MG em 2025. Mourão Panda / América-MG/Divulgação