Centroavante comemora primeiros gols pelo Juventude no Brasileirão: "Ter ficado um tempo de fora foi difícil, foi chato"

Gilberto não marcava desde o dia 22 de janeiro quando também fez dois na vitória sobre o Ypiranga, na 1ª rodada do Gauchão. Logo depois ele sofreu uma lesão muscular e voltou a campo apenas em 16 de abril, diante do Flamengo.

A vitória sobre os pernambucanos devolveu a confiança ao grupo. O Ju permanece no Z-4, mas agora ocupa o 17º lugar da tabela, com 11 pontos, perdendo para o Santos (o 16º), no saldo de gols. O próximo desafio da equipe de Claudio Tencati será no domingo (20), contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.