CBF divulga tabela detalhada de mais quatro rodadas do Brasileirão

Equipe alviverde terá seis partidas no mês de agosto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A CBF confirmou as datas e horários de mais quatro rodadas do Campeonato Brasileirão, da 19ª até a 22ª da competição. São os jogos que marcam o fechamento do primeiro turno e a abertura do segundo. Além disso, definiu quando será uma das partidas atrasadas do Juventude na competição.

O Verdão vai enfrentar o Corinthians, na segunda-feira, 11 de agosto, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi. Depois, abre o returno contra o Vitória no sábado (16), às 18h30min, no Barradão, em Salvador.

A partida seguinte será diante do Vasco, válida pela 14ª rodada e reagendada por conta da participação dos cariocas na Sul-Americana. O duelo no Alfredo Jaconi será no dia 20 de agosto, quarta-feira, às 19h.

Pela 21ª rodada, o desafio será contra o atual campeão Botafogo, no domingo (24), às 18h30min, novamente em casa. Por fim, a última partida definida é contra o Ceará, fora de casa, em 30 de agosto, sábado, às 16h.

Antes dessas cinco partidas, o Ju ainda tem dois compromissos como visitante. Primeiro, enfrenta o Bahia neste domingo, 27 de julho, às 18h30min, em Salvador. Na rodada seguinte, vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, às 20h do dia 4 de agosto, segunda-feira.

A partida adiada contra o Palmeiras segue sem data definida para acontecer.

PRÓXIMOS JOGOS DO JU

27/7 (domingo), 18h30min

Bahia x Juventude

4/8 (segunda), 20h

Santos x Juventude

11/8 (segunda), 20h

Juventude x Corinthians

16/8 (sábado), 18h30min

Vitória x Juventude

20/8 (quarta), 19h

Juventude x Vasco

24/8 (domingo), 18h30min

Juventude x Botafogo